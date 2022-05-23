Москва, 23 мая, 2022, 19:30 — ИА Регнум. Отказаться от поддержания низкой инфляции и сократить волатильность рубля считает актуальным глава комитета Госдумы по собственности Сергей Гаврилов (КПРФ), передает корреспондент ИА REGNUM 23 мая.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

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Необходимо уделить большее внимание проблеме высокой волатильности курса рубля, так как устойчивость рубля на протяжении как минимум года позволит хозяйствующим субъектам планировать свою деятельность, что также будет способствовать снижению инфляционных ожиданий, считает Гаврилов.

Кроме того, считать поддержание низкой инфляции в качестве единственного целевого показателя в условиях неизбежной структурной перестройки экономики более нецелесообразно, убежден глава комитета.

«Следует отказаться от режима таргетирования инфляции в точке и перейти к набору целевых показателей, учитывающих изменение уровня инфляции за период и показатели экономической активности и занятости», — сказал он.

Только кардинальное изменение денежно-кредитной политики поможет преодолеть последствия антироссийских санкций и вывести российскую экономику на траекторию устойчивого роста, резюмировал парламентарий.

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