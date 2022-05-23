Москва, 23 мая, 2022, 19:28 — ИА Регнум. Крупнейший в мире полумарафон «ЗаБег. РФ» собрал участников и победителей разных сезонов конкурса «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей».

АНО «Россия — страна возможностей» Лидеры России

В забеге приняли участие члены клуба Лидеров России «Эльбрус» по всей стране, а также генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Член исполнительного комитета клуба «Эльбрус», победитель конкурса «Лидеры России» Алексей Акулов рассказал о своих впечателениях от спортивного мероприятия: «Регулярно и системно занимаюсь бегом с 2018 года. Бег — это время для размышлений. Я бегаю без музыки, но со списком вопросов, требующих длительной концентрации, — отметил победитель конкурса. — У бега и лидерства определенно есть сходства, например, в персональной ответственности за принятые решения. С одной стороны, сколько бежать? Как часто? Как быстро? Учиться бегу или само получится? К сожалению, без системной подготовки чревато травмами. Эти же вопросы уместно задавать себе в контексте лидерства. Я благодарен АНО «Россия страна возможностей» за возможность провести яркое солнечное утро в обществе «Лидеров России». 4 года благодаря президентской платформе мы имеем возможность вместе учиться, заниматься спортом, реализовывать проекты, делая нашу страну немного лучше».

По словам члена исполнительного комитета клуба «Эльбрус» по направлению социальных проектов клуба «Эльбрус», победителя конкурса «Лидеры России» Ивана Ефремова, спорт и лидерство тесно связаны. Он также отметил, что во время бега всегда есть возможность побыть наедине с собой, сконцентрироваться, обдумать планы на будущее.

«Любому лидеру нужно вдохновлять команду, а спорт не только сплачивает единомышленников, но и становится общим интересом. В любом спорте человек сталкивается с необходимостью преодоления себя, самодисциплиной, необходимостью мобилизоваться, чтобы достичь результата — все это важно для прокачки лидерских навыков», — рассказал Иван Ефремов.

Победитель конкурса Николай Парфетьев в свою очередь рассказал, как готовился к участию в забеге: «Бег доступен каждому и в любом месте — надел кроссовки и побежал. И неважно, в командировке ты или на отдыхе. На мой взгляд, как для спорта, так и для лидерства подходит такая формула подготовки: дисциплина, тренировка, испытание. Чтобы добиваться больших успехов нужно долго работать. Нужно отметить, что забег в составе единомышленников вдвойне воодушевляет и вдохновляет. Чувство плеча ощущаешь буквально».

Победитель конкурса «Лидеры России» Антон Урусов подчеркнул, что совместный бег и спорт, стирая границы между людьми, сближает их. Он также рассказал историю, которая случилась с ним во время полумарафона: «Один из пейсеров на полумарафонской дистанции во время бега потрясающе интересно рассказывал про знаковые места Москвы, мимо которых проходила дистанция. Храм Христа Спасителя, Дом на Набережной, знаменитые сталинские высотки. Было очень увлекательно, и километры пролетали незаметно. Каково же было мое удивление, когда уже после финиша я узнал, что этим пейсером оказался депутат Государственной Думы Евгений Ревенко. Вот уж никогда не знаешь, кто окажется твоим «экскурсоводом» на дистанции!».

В забеге приняли участие более двадцати победителей и финалистов конкурса «Лидеры России» по всей стране, в частности: Дмитрий Юрьев, Ирина Просвирякова, Константин Слободяник, Андрей Фролов, Владимир Остроменский, Алексей Акулов, Денис Иринич, Константин Михайлик, Валентин Енокаев, Юрий Зобов, Николай Парфентьев, Александр Строганов, Евгений Грабчак, Антон Урусов.

Напомним, спорт играет важную роль в жизни многих участников конкурса «Лидеры России» и членов клуба «Эльбрус». Так, финалисты конкурса «Лидеры России» Дмитрий Лобанов и Ринат Багаудинов выступают организаторами ежегодного благотворительного триатлона. Это соревнование, помимо спортивных, преследует и социальные цели. На его площадке организуется сбор средств в пользу благотворительного фонда «Подари солнечный свет», который помогает семьям с детьми, рожденными на ранних сроках беременности.