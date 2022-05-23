Москва, 23 мая 2022, 19:28 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цену на препарат от коронавируса двух российских производителей. Об этом сообщается 23 мая в телеграм-канале ведомства.
Речь идёт о лекарственном препарате «Молнупиравир», производимом ЗАО «Обнинская химико-фармацевтическая компания» и АО «АЛИУМ».
Стоимость курса из 40 капсул в дозировке 200 миллиграммов составит 5800 рублей.
Как отметили в ФАС, такая цена соответствует ранее зарегистрированным ценам на лекарственные препараты, относящиеся к международному непатентованному наименованию (МНН) «Молнупиравир».
Напомним, с 31 марта препараты с МНН «Молнупиравир» включены в России в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.