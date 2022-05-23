Архангельск, , 19:27 — REGNUM На Украине в ходе военной операции погиб уроженец Архангельской области — командир танка, сержант Артур Жигалов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.

Сержант Артур Валентинович Жигалов https://t.me/Tsybulskiy_A

«Артур Жигалов родился в поселке Приводино Котласского района, в 2009 году получил профессию повара-кондитера. А в 2015-м принял решение связать свою жизнь с военной службой. В последние годы служил на Северном флоте», — написал глава региона.

По словам Цыбульского, Артур Жигалов посмертно представлен к награждению орденом Мужества.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее архангельский губернатор сообщил о гибели на Украине нескольких земляков.