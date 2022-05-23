Москва, 23 мая, 2022, 19:25 — ИА Регнум. В российском магазине приложений NashStore за неделю зарегистрировалось более 650 тыс. человек. Информация об этом появилась в телеграм-канале сервиса 23 мая.

Иван Шилов ИА REGNUM Google

Суммарно пользователи NashStore уже скачали 1,3 млн приложений. Самые популярные это 2Gis (110 тыс. установок), RuTube (68 тыс.), «Почта России» (63 тыс.), «ВТБ Онлайн» (55 тыс.), «АльфаБанк» (48 тыс.), «СберМаркет» (34 тыс.), «ЕАптека» (27 тыс.), «Смотрим» (27 тыс.), Wink (25 тыс.), «Халва-Совкомбанк» (20 тыс.).

ИА REGNUM напоминает, что магазин приложений NashStore должен был запуститься 16 мая 2022 года. Однако начало работы сервиса было на какое-то время отложено из-за кибератаки.