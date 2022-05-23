Москва, 23 мая, 2022, 19:25 — ИА Регнум. В условиях жестких антироссийских санкций крайне важным является форсирование проектов импортозамещения, в первую очередь, в таких высокотехнологичных сферах, как микроэлектроника, авиа и двигателестроение, а также наращивание транспортных мощностей. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 мая, об этом заявил глава комитета Госдумы по собственности Сергей Гаврилов (КПРФ).

Duma.gov.ru Сергей Гаврилов

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Гаврилов предложил направить часть средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на приобретение целевых облигаций системообразующих банков с госучастием, которые смогут использоваться для кредитования проектов импортозамещения на длительный период и по низким ставкам.

«Такой подход позволит предприятиям реального сектора получить средства, необходимые для решения стратегических задач в области импортозамещения, обеспечить прозрачность, возвратность и неинфляционный характер финансирования», — отметил он.

Кроме того, по мнению депутата, следует ускорить конверсию валютных обязательств предприятий по банковским кредитам, еврооблигациям, производным инструментам и лизингу. «Это позволит ограничить валютные риски и повысить финансовую устойчивость предприятий реального сектора», — считает Гаврилов.

Еще одной мерой может быть «стимулирование спроса на импорт, особенно высокотехнологичный, из дружественных нам стран за счет адресных выплат, льготного кредитования и стимулов по накоплению товарных запасов, что поможет быстрее преодолеть последствия разрушения привычных логистических цепочек».

Депутат также подчеркнул важное значение для экономики развития финансовой интеграции с дружественными юрисдикциями «за счет расширения практики использования национальных валют во взаиморасчетах по внешнеторговым и инвестиционным операциям».