Бухарест, , 19:27 — REGNUM Правительство Румынии одобрило план выделения крупным аграрным фирмам и фермерским хозяйствам страны одноразовой материальной помощи, направленной на поддержку деятельности в условиях экономического кризиса в стране. Об этом 23 мая сообщает бухарестское издание HotNews.

Колосья в поле Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

Согласно официальной информации, размер указанной помощи будет варьироваться от €15 тыс. до €100 тыс. в зависимости от размеров и ежегодного оборота отдельно взятой структуры. Соответствующие деньги предоставлены по каналам Европейской комиссии.

«Рост цен на энергоносители, удобрения и корма для животных подрывает сельскохозяйственный сектор и сельские общины, — говорится в правительственном документе. — Наша задача заключается в том, чтобы, основываясь на поддержке ЕК, спасти от банкротства подобные предприятия».

Как ожидается, первые выплаты в указанной сфере начнут осуществляться с 1 июля текущего года. Ранее правительство Румынии назвало поддержку сельского хозяйства страны своей первоочередной задачей.

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