Ильхам Алиев создал комиссию по делимитации границы с Арменией
Баку, 23 мая, 2022, 19:20 — ИА Регнум. Комиссия по делимитации границы с Арменией создана в Азербайджане, сообщается 23 мая на сайте президент республики.
Иван Шилов ИА REGNUM
Флаги Азербайджана и Армении
Азербайджанский президент Ильхам Алиев поручил заместитель премьер-министра республики Шахину Мустафаеву возглавить госкомиссию. В её состав включён заместитель премьер-министра Нахичеванской Автономной Республики.
Также в госкомиссию включены заместители главы МИД Азербайджана, заместители главы МВД республики и ряд других высокопоставленных чиновников.
Правительству Азербайджана Алиев поручил обеспечить создание секретариата госкомиссии и действующей на постоянной основе группы экспертов.