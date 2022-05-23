Баку, 23 мая, 2022, 19:20 — ИА Регнум. Комиссия по делимитации границы с Арменией создана в Азербайджане, сообщается 23 мая на сайте президент республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаги Азербайджана и Армении

Азербайджанский президент Ильхам Алиев поручил заместитель премьер-министра республики Шахину Мустафаеву возглавить госкомиссию. В её состав включён заместитель премьер-министра Нахичеванской Автономной Республики.

Также в госкомиссию включены заместители главы МИД Азербайджана, заместители главы МВД республики и ряд других высокопоставленных чиновников.

Правительству Азербайджана Алиев поручил обеспечить создание секретариата госкомиссии и действующей на постоянной основе группы экспертов.