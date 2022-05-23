Мурманск, 23 мая, 2022, 19:19 — ИА Регнум. В 2022 году на обновление и модернизацию материально-технической базы медучреждений Мурманской области будет направлено более двух млрд рублей. Об этом сегодня, 23 мая, сообщил глава региона Андрей Чибис.

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«Из федерального бюджета для Мурманского областного клинического многопрофильного центра на приобретение медицинского оборудования и оснащение отделений медицинской реабилитации выделили 75 млн рублей. Также на эти цели мы добавим еще 31 млн рублей из регионального бюджета», — отметил Чибис.

В итоге Мурманский областной клинический многопрофильный центр дополнительно получит 106 млн рублей на приобретение около 200 единиц медицинских изделий.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области запустили калькулятор арктических льгот.