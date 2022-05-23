Москва, 23 мая, 2022, 19:18 — ИА Регнум. Следственный комитет России установил личные данные трёх украинских военных преступников — офицеров ВСУ, сообщает 23 мая пресс-служба ведомства.

Повешенные преступники

Речь идёт о командирах частей и подразделений, причастных к преступлениям против мирного населения Донбасса.

«Следственный комитет России установил причастность к преступлениям против гражданского населения Донбасса ещё троих украинских военнослужащих», — указано в сообщении СК.

Возбуждены уголовные дела в отношении командира 21-го отдельного мотопехотного батальона 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Павла Юрчука, начальник штаба — первого заместителя командира 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Игоря Скибюка и его заместителя Павла Туровчика.