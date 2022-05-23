Чебоксары, , 19:15 — REGNUM Руководство Чебоксар отчиталось о доходах в 2021 году. Глава администрации Денис Спирин получил более 1 млн рублей, спикер столичного парламента Олег Кортунов задекларировал почти 97 тыс. рублей, корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документы.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Согласно декларации, глава администрации Чебоксар Денис Спирин в 2021 году получил 1 065 761,2 рубля дохода, в том числе 109 233,41 рубля получено по основному месту работы, 956 527,79 рублей составили иные доходы. Годовой доход супруги составил 621 562,22 рубля.

Градоначальнику принадлежат два земельных участка (600 и 77 кв. м) и жилой дом (311,6 кв. м). Данные объекты находятся в пользовании супруги и двух несовершеннолетних детей. На праве аренды сити-менеджер пользуется квартирой площадью 70 кв. метров.

Напомним, что Денис Спирин избран сити-менеджером Чебоксар на горсобрании 25 ноября 2021 года.

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Глава города, спикер горсобрания Чебоксар Олег Кортунов, который работает на непрофессиональной основе, заявил в декларации о 96 919,35 рублях иного дохода, его супруга указала 406 901,48 рубля годового дохода.

Из декларации следует, что в собственности Кортунова находятся три земельных участка (76 800 кв. м, 126 902 кв. м и 26 691 кв. м) и две квартиры (161,9 кв. м и 37,8 кв. м). Супруге принадлежит квартира (51,7 кв. м).

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