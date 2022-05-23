Чебоксары, 23 мая, 2022, 19:15 — ИА Регнум. Руководство Чебоксар отчиталось о доходах в 2021 году. Глава администрации Денис Спирин получил более 1 млн рублей, спикер столичного парламента Олег Кортунов задекларировал почти 97 тыс. рублей, корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Согласно декларации, глава администрации Чебоксар Денис Спирин в 2021 году получил 1 065 761,2 рубля дохода, в том числе 109 233,41 рубля получено по основному месту работы, 956 527,79 рублей составили иные доходы. Годовой доход супруги составил 621 562,22 рубля.

Градоначальнику принадлежат два земельных участка (600 и 77 кв. м) и жилой дом (311,6 кв. м). Данные объекты находятся в пользовании супруги и двух несовершеннолетних детей. На праве аренды сити-менеджер пользуется квартирой площадью 70 кв. метров.

Напомним, что Денис Спирин избран сити-менеджером Чебоксар на горсобрании 25 ноября 2021 года.

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Глава города, спикер горсобрания Чебоксар Олег Кортунов, который работает на непрофессиональной основе, заявил в декларации о 96 919,35 рублях иного дохода, его супруга указала 406 901,48 рубля годового дохода.

Из декларации следует, что в собственности Кортунова находятся три земельных участка (76 800 кв. м, 126 902 кв. м и 26 691 кв. м) и две квартиры (161,9 кв. м и 37,8 кв. м). Супруге принадлежит квартира (51,7 кв. м).