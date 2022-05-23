Москва, , 19:13 — REGNUM В связи с расширением спектра услуг для граждан и хозяйствующих субъектов Донецкой Народной Республики, в том числе предоставлением услуг кредитования, открытием новых отделений на освобожденных территориях, Центральным Республиканским Банком ведется активный набор персонала.

«Мы ищем профессионалов высокого уровня и перспективных молодых специалистов для развития банковской системы Донецкой Народной Республики», — сообщается на сайте ЦРБ ДНР.

Центральный Республиканский Банк ведет активную работу по восстановлению и налаживанию банковской системы на освобожденных территориях, в связи с чем также ведется работа по оперативному набору в штат сотрудников. Кандидаты, проживающие на освобожденных территориях, также принимаются на работу в штат отделений ЦРБ в других городах Республики.

На сегодняшний день отделения Центрального Республиканского Банка на освобожденных территориях функционируют в Волновахе, Володарском, Мангуше и ведутся работы по открытию отделения в г. Мариуполе. В указанные отделения банка уже приняты в штат около 70 работников, проживающих на освобожденных территориях. Сейчас проводится обучение сотрудников для работы в отделении ЦРБ в г. Мариуполе.

Всего в Донецкой Народной Республике работает 250 отделений Центрального Республиканского Банка, функционирует 261 банкомат, 225 терминалов самообслуживания, 2 498 POS-терминалов.