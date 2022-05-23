Лос-Анджелес, США, , 19:12 — REGNUM Студия Paramount представила дебютный тизер-трейлер фильма «Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1». Об этом 23 мая пишет «Канобу».

Том Круз в роли агента Итана Ханта Цитата из х/ф «Миссия Невыполнима», реж. Брайан де Пальма,1996, США

Режиссёром картины вновь стал Кристофер Маккуорри — он же снимет и восьмую часть франшизы. К своей роли также вернулся Том Круз. Мировая премьера запланирована на 12 июля 2023 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, трейлер фильма «Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1» слили в Сеть в ночь на 22 мая 2022 года до его официального выхода на цифровых площадках. Впервые ролик показали на фестивале CinemaCon 2022 в конце апреля 2022 года.

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