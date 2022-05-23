Абу-Даби, 23 мая 2022, 19:10 — REGNUM Взрыв газового баллона произошёл 23 мая в одном из ресторанов Абу-Даби, передаёт Al Hadath.
В результате погибли два и получили ранения 120 человек (у них диагностированы травмы различной степени тяжести).
Баллон с газом взорвался в районе Эль-Халидия: начался пожар, повреждения получили как сам ресторан, так и находящиеся рядом здания. Ресторан находился на первом этаже жилого здания, всех жителей эвакуировали.
Пожар удалось потушить, ведётся разбор образовавшихся при взрыве завалов.
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