Москва, 23 мая, 2022, 19:05 — ИА Регнум. Герой Российской Федерации, полковник, член правления Общероссийской общественной организации «Российская Ассоциация Героев», участник боевых действий на Северном Кавказе и в Южной Осетии, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Андрей Красов («Единая Россия») резко осудил решение украинского суда по делу российского военнослужащего Вадима Шишимарина.

ИА REGNUM Суд

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Соломенский районный суд Киева начал рассматривать уголовное дело в отношении российского военнослужащего, который, по данным украинской стороны, участвовал в спецоперации и был взят в плен. Генпрокуратура Украины обвиняет его в убийстве 62-летнего жителя Сумской области, который шел по обочине дороги с велосипедом.

В понедельник, 23 мая, Вадиму Шишимарину был вынесен приговор в виде пожизненного заключения.

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«Дело в отношении российского военнослужащего Вадима Шишимарина сфабриковано, как многие другие дела против тех, кто томился и томится в тюрьмах США, как Константин Ярошенко или Мария Бутина , как Виктор Бут , как мои коллеги — военнослужащие, которые находятся в тюрьмах прибалтийсских государств по надуманным причинам и предлогам, без суда и следствия. Обвинение Вадима Шишимарина у меня вызывает очень большие сомнения. Это наверняка какие-то инсинуации. И необходима резонансная кампания, рассказывающая об очернении нашей армии, и наших военнослужащих», — рассказал Андрей Красов в беседе с корреспондентом ИА REGNUM .

«Когда президент России Владимир Путин объявлял о начале специальной военной операции на Донбассе, он сказал в обращении к нации, что РФ воюет не против Украины и ее народа, а имеет главными целями денацификацию и демилитаризацию. Выполняя задачи в ходе специальной военной операции наши военные в первую очередь защищают мирных граждан. Они проводят избирательное огневое поражение исключительно по военной инфраструктуре, и тем самым защищают мирное население о военных действий Украины», — отметил парламентарий.

«А военные Украины совершают военные преступления ежедневно. Они заключаются в том, что грубо попираются нормы международного гуманитарного права, когда людей используют в качестве «живого щита», когда ведут неизбирательный огонь по мирному населению, по гражданским объектам, по объектам культуры. Когда используют боеприпасы неизбирательного действия, как, например, ракеты «Точка У» с кассетными боеприпасами, запрещенные международной конвенцией. Давайте также вспомним о пытках в украинских тюрьмах, вспомним о том, как сжигали живых людей в Одессе, как стреляли в ноги нашим военнослужащим, как ВСУ брали в заложники мирное население — женщин, стариков и детей, и убивали их», — продолжил Андрей Красов.

«Я очень сомневаюсь в обвинениях, возведенных на Вадима Шишимарина, потому что русский солдат - это солдат миротворец, он скорее сам будет голодать, но накормит мирных жителей, в том числе и противоборствующей стороны. И наш солдат скорее выступает как защитник», — подчеркнул Герой Российской Федерации.

«А вот противоположную сторону ждет справедливый суд, но в рамках уже военного трибунала. Он состоится обязательно, и пусть это не будет Нюрнберг, мы назовем его «Нюрнберг 2.0» и это будет трибунал по факту венных преступлений нацистских батальонов, вооруженных сил Украины. Наш следственный комитет досконально все записывает, документирует, и по каждому, кто совершал военные преступления, будет принято правовое решение. И каждый понесет заслуженное наказание. Я не стал бы сейчас гадать, на какие сроки, но знаю, что каждый военный преступник понесет заслуженное суровое наказание», — завершил свой комментарий Андрей Красов.

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