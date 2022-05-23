Лос-Анджелес, США, , 19:02 — REGNUM Сервис Netflix представил финальный трейлер четвёртого сезона шоу «Очень странные дела». Об этом 23 мая пишет Playground.

Цитата из т/с «Очень странные дела». Реж. Мэтт Даффер. 2016. США

В четвёртом сезоне показаны события спустя шесть месяцев после событий третьего. В новых эпизодах Уилл Байерс и Одиннадцать пытаются жить обычной подростковой жизнью, однако угроза опять нависает над миром. Поэтому главным героям вновь предстоит объединиться.

ИА REGNUM напоминает, что четвёртый сезон «Очень странных дел» разделён на две части. Премьера первых семи эпизодов состоится 27 июня 2022 года — оставшиеся две серии выйдут уже 1 июля.

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