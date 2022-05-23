Москва, 23 мая, 2022, 19:01 — ИА Регнум. Министерство финансов России снизило требование к российским экспортёрам по продаже валютной выручки с 80% до 50%, сообщает 23 мая пресс-служба ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Министерство финансов России

«Сегодня в Минфине подкомиссией правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России принято решение снизить уровень обязательной продажи экспортной выручки в иностранной валюте, предусмотренного указом №79, с 80% до 50%», — говорится в сообщении.

Как пояснили в министерстве, данное решение связано со стабилизацией валютного курса рубля и «достижением достаточного уровня ликвидности в иностранной валюте на внутреннем валютном рынке».

Напомним, в конце февраля Минфин на фоне падения курса рубля обязал российские компании-экспортёры продавать 80% своей валютной выручки в рамках всех внешнеторговых договоров.