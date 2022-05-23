Вашингтон, , 19:09 — REGNUM В США обнаружен предположительно третий случай заражения вирусом обезьяньей оспы, сообщает 23 мая Reuters.

Человеческая рука с пустулами оспы

Проверку проходит пациент из Южной Флориды, который совершал международные поездки, говорится в совместном заявлении национального института здоровья США и департамента здравоохранения Флориды.

Отмечается, что на время проверки пациент изолирован. Если подозрения на вирус подтвердятся, это будет первый случай заражения обезьяньей оспой на территории штата.

Ранее первый случай заражения обезьяньей оспой в США был зарегистрирован в штате Массачусетс. Заразившимся оказался американец, который недавно прилетел из Канады. При этом американский медрегулятор заявил, что данный случай не представляет опасности для населения.