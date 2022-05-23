Братислава, , 19:00 — REGNUM Из-за большого количества легковых автомобилей, перегоняемых для продажи на Украину, на украинско-словацкой границе возникли трудности с прохождением грузовиков с гуманитарной помощью для этой страны. В связи с этим власти Словакии были вынуждены закрыть для ввоза на Украину подержанных автомобилей погранпереход Вышне Немецке — Ужгород. Теперь для этого доступен только пункт пропуска Убла — Малый Бережный.

В апреле 2022 года правительство Украины отменило таможенные пошлины на ввоз автомобилей в страну.

«Украинцы покупают автомобили в основном в Польше, Нидерландах, Бельгии, Чехии и Словакии», — рассказала изданию novinky. cz пресс-секретарь таможни Михаловце Яна Нимрихтерова .

Как утверждают жители Украины, автомобили им нужны, потому что много транспорта было повреждено или уничтожено в ходе военных действий.

«Машины отправятся прямо в район боевых действий. Они заменят уничтоженные», — говорит Александр, который перегоняет три автомобиля из Литвы.

Граждане Украины спешат покупать автомобили, поскольку из-за выросшего спроса цены на вторичном рынке Европы начали расти. Кроме того, ходят слухи, что беспошлинный режим ввоза подержанных автомобилей на Украину не продлится долго.

Как сообщает сайт Словацкой финансовой администрации, для пересечения границы на автомобиле через погранпереход Убла — Малый Бережный требуется стоять в очереди четыре дня.