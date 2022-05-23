* запрещённая в России организация

Москва, 23 мая, 2022, 18:58 — ИА Регнум. Трибунал над укронацистами из состава полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) будет проводиться в Мариуполе, сообщает 23 мая агентство «Интерфакс» со ссылкой на неназванный источник.

Carl Ridderstråle Батальон «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в деревне во время патрулирования под Мариуполем. 2014 год

По утверждению агентства, в Мариуполе готовится первый промежуточный трибунал над военными преступниками из числа укронацистов.

«По предварительным данным, первый промежуточный трибунал будет проводиться именно в Мариуполе», — цитирует «Интерфакс» слова источника.

По его словам, позднее могут быть проведены аналогичные трибуналы в других населённых пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мариуполе в плен сдались несколько сотен нацистов из полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «прославившегося» целой серией военных преступлений против мирного населения.