Тамбов, 23 мая, 2022, 18:58 — ИА Регнум. В Тамбове прошла образовательная программа «Городские практики», в которой приняли участие эксперты по благоустройству территорий. Площадка объединила 55 специалистов, которые предложили идеи по развитию прибрежных территорий реки Студенец, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении информационной политики со ссылкой на авторов программы.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Тамбов

Экспертов выбрали по итогам конкурса с учётом мотивации претендентов и их вовлечённости в тамбовские проекты: интерес к программе был высокий, на одно место претендовали два человека. В итоге были отобраны лучшие архитекторы, экологи, преподаватели и студенты вузов, активисты, сотрудники органов власти.

Обучение шло две недели, где на первом этапе шли онлайн-лекции с упором на роль «зелёной» инфраструктуры в развитии города. Главным местом анализа и проектирования стали территории реки Студенец. Практическая часть представляла собой воркшоп на территории у пляжа Ласковского карьера. Участники программы очистили территорию от мусора, вместе с тьюторами создали малые архитектурные формы, в том числе амфитеатр и небольшой мост через исток Студенца, установили арт-объект «Мельница».

В результате интенсива разработано шесть учебных проектов по благоустройству прибрежных территорий реки Студенец. Они включают предложения по решению экологических проблем прибрежной территории реки и созданию единого водно-зелёного каркаса.

Архитектор, урбанист Адельша Патеев отмечает, что семинар по тактическому урбанизму стал самым масштабным за все время программы «Городские практики». По его словам, в Тамбове они «встретили довольно самоорганизованных людей», в результате «получились очень разноплановые команды, с балансом опыта и молодости», чего обычно не хватает в подобных проектах.

«Мы сделаем нашу область привлекательной для тамбовчан и гостей региона, используя природное, архитектурное, интеллектуальное богатство. Будем применять современные подходы к созданию общественных пространств, чтобы было красиво, комфортно, функционально» — заявил руководитель Тамбовской области Максим Егоров, подчёркивая значимость программы.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году первой площадкой проведения просветительской программы по благоустройству территорий «Городские практики» выбран Тамбов. Мероприятия состоялись при поддержке администрации Тамбовской области.