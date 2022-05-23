Сыктывкар, , 18:47 — REGNUM В Сыктывкаре 38-летняя женщина предстанет перед судом по обвинению в умышленном заражении ВИЧ-инфекцией, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

ВИЧ morehealthy.ru

По версии следствия, в августе 2021 года сыктывкарка, достоверно знавшая о наличии у нее ВИЧ-инфекции, заразила этим заболеванием жителя села Объячево, а в ноябре 2021 года не предупредила о своей болезни жителя Усть-Куломского района, поставив его под угрозу заражения инфекцией.

Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Прилузский районный суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в России наиболее поражённые ВИЧ-инфекцией регионы России — это Урал, Поволжье, Сибирь, Санкт-Петербург и Ленинградская область.