Берлин, 23 мая, 2022, 18:46 — ИА Регнум. Правительство и администрация федерального канцлера Германии фактически заморозили процесс поставки боевых машин пехоты (БМП) Marder на Украину, сообщает 23 мая издание Bild со ссылкой на некий документ военного ведомства ФРГ.

U.S. Department of Defense Немецкий солдат в боевой машине пехоты Marder

Издание утверждает, что, по мнению специалистов бундесвера, Германия могла бы «в течение шести недель» восстановить боеготовность хотя бы части из тех 100 БМП, которые можно поставить Украине.

Отмечено, что процесс тормозится советом безопасности правительства, которое до сих пор не одобрило предложение концерна Rheinmetal о восстановлении этих бронемашин до боеготового состояния.

Газета негодует, напоминая о том, что Rheinmetal ждёт ответа на своё предложение с 22 апреля, «но федеральное правительство практически блокирует его».

Напомним, с 24 февраля Вооруженные силы России, ДНР и ЛНР проводят военную операцию по денацификации Украины.