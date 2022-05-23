Власти Киргизии намерены наращивать сотрудничество с США
Бишкек, 23 мая, 2022, 18:42 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Киргизии Жээнбек Кулубаев встретился с делегацией государственного департамента США во главе с помощником госсекретаря Дональдом Лу, совершающим рабочее турне по странам Туркестанского региона. Об этом сообщает киргизское внешнеполитическое ведомство сегодня, 23 мая.
Участники переговоров уделили особое внимание наращиванию практического сотрудничества двух стран, в том числе в инвестиционной сфере.
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Помимо этого высокопоставленные дипломаты обсудили вопросы минимизации негативного влияния международных санкций на экономику Киргизии, а также необходимость активизации содействия в сфере укрепления приграничной безопасности.
ИА REGNUM напоминает, что в 2015 году власти Киргизии расторгли соглашение о сотрудничестве с правительством США, облегчавшее деятельность USAID и других американских фондов и организаций на территории республики.
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