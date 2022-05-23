Чебоксары, , 18:42 — REGNUM В Чувашии на очередную сессию регионального парламента планируется внести законопроект о патриотическом воспитании. Спикер Госсовета Леонид Черкесов считает, что в условиях информационной войны нужно формулировать ценности, на которые можно опереться при защите интересов Родины. Об этом он заявил корреспондент ИА REGNUM, комментируя разработку законопроекта.

Россия Иван Шилов © ИА REGNUM

На рассмотрение парламента вносится законопроект «О патриотическом воспитании граждан в Чувашской Республике», цель которого — «систематическая и целенаправленная деятельность» по формированию у жителей «высокого патриотического сознания, чувства преданности Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины».

В законопроекте перечислено восемь основных задача, в числе которых — воспитание «в духе уважения» к Конституциям РФ и Чувашии, формирование «патриотических ценностей» и уважения к культурному, историческому, «боевому прошлому и традициям» страны и республики, «готовности к служению Отечеству, к его защите». Также авторы документа полагают, что принятие законопроекта повысит престиж военной службы, создаст условия для развития добровольчества и межнационального, межконфессионального согласия, будет противодействовать «проявлениям политического и религиозного экстремизма».

Законопроектом предусмотрено создание координационного совета по патриотическому воспитанию граждан.

Председатель Госсовета Чувашии Леонид Черкесов («Единая Россия») отмечает, что законодательную инициативу проявила молодёжная палата при парламенте:

«Конечно же, молодёжь лучше всех знает, какими планами на будущее, какими мечтами живут современные юноши и девушки. Документ формулирует понятие патриотического воспитания, формирует его цели, задачи и принципы. Он определяет и основные направления деятельности: это и совершенствование правовых аспектов, и повышение престижа военной службы, и создание условий для развития волонтёрского движения. Причём подчёркивается, что прививать любовь к малой родине и стране в целом необходимо с учётом динамично меняющейся ситуации».

Леонид Черкесов также отметил своевременность разработки законопроекта. По его словам, когда страна находится в режиме информационной войны, крайне важно «чётко формулировать те ценности, на которые можно опереться, отстаивая интересы нашей Родины».