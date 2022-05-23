Чебоксары, 23 мая, 2022, 18:42 — ИА Регнум. В Чувашии на очередную сессию регионального парламента планируется внести законопроект о патриотическом воспитании. Спикер Госсовета Леонид Черкесов считает, что в условиях информационной войны нужно формулировать ценности, на которые можно опереться при защите интересов Родины. Об этом он заявил корреспондент ИА REGNUM, комментируя разработку законопроекта.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия

На рассмотрение парламента вносится законопроект «О патриотическом воспитании граждан в Чувашской Республике», цель которого — «систематическая и целенаправленная деятельность» по формированию у жителей «высокого патриотического сознания, чувства преданности Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины».

В законопроекте перечислено восемь основных задача, в числе которых — воспитание «в духе уважения» к Конституциям РФ и Чувашии, формирование «патриотических ценностей» и уважения к культурному, историческому, «боевому прошлому и традициям» страны и республики, «готовности к служению Отечеству, к его защите». Также авторы документа полагают, что принятие законопроекта повысит престиж военной службы, создаст условия для развития добровольчества и межнационального, межконфессионального согласия, будет противодействовать «проявлениям политического и религиозного экстремизма».

Законопроектом предусмотрено создание координационного совета по патриотическому воспитанию граждан.

Председатель Госсовета Чувашии Леонид Черкесов («Единая Россия») отмечает, что законодательную инициативу проявила молодёжная палата при парламенте:

«Конечно же, молодёжь лучше всех знает, какими планами на будущее, какими мечтами живут современные юноши и девушки. Документ формулирует понятие патриотического воспитания, формирует его цели, задачи и принципы. Он определяет и основные направления деятельности: это и совершенствование правовых аспектов, и повышение престижа военной службы, и создание условий для развития волонтёрского движения. Причём подчёркивается, что прививать любовь к малой родине и стране в целом необходимо с учётом динамично меняющейся ситуации».

Леонид Черкесов также отметил своевременность разработки законопроекта. По его словам, когда страна находится в режиме информационной войны, крайне важно «чётко формулировать те ценности, на которые можно опереться, отстаивая интересы нашей Родины».