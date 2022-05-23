Тюмень, 23 мая, 2022, 18:41 — ИА Регнум. В Югре годовая инфляция в апреле 2022 года практически не изменилась, составив 11,56% после 11,58% в марте. Об этом сообщает пресс-служба уральского отделения Центробанка РФ.

Банк России

Динамика темпов роста цен в округе сложилась под воздействием невысокого урожая прошлого года, увеличения издержек производителей и поставщиков на приобретение импортного сырья и оборудования на фоне нарушения производственно-логистических цепочек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, инфляция в целом по России составила 17,83%, в Уральском федеральном округе — 15,21%.