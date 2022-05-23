Казань, 23 мая, 2022, 18:41 — ИА Регнум. В Татарии операторы круглосуточного контакт-центра по вопросам COVID-19 с начала работы приняли почти 1,2 млн звонков. Об этом сообщает минцифры РТ.

(сс) Mimzy Разговор по телефону

Консультации по возникающим вопросам проводят более 50 операторов и телефонный робот. Чаще всего жители интересуются лекарственным обеспечением, работой поликлиник, готовности анализов на коронавирус, где можно пройти исследования.

Телефон горячей линии (122) заработал в Татарии 25 ноября 2020 года. С 14 января 2021 года по этому же номеру населению доступна запись на вакцинацию. Данной слугой воспользовались 29,7 тыс. жителей региона.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии всего зарегистрировано 148 998 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 144 014 пациентов, скончались 1993 человека.

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