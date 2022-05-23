В ходе спецоперации на Украине погиб племянник замминистра обороны Евкурова
Магас, 23 мая, 2022, 18:48 — ИА Регнум. О гибели Адама Хамхоева — племянника заместителя министра обороны России Юнус-Бека Евкурова — написал 23 мая глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов в своём телеграм-канале.
Nac.gov.ru
Спецоперация
«Во время исполнения служебного долга погиб командир десантно-штурмовой роты Адам Хамхоев. Парень закончил одно из лучших в России военных учебных заведений — Рязанское высшее командное училище ВДВ. Проходил военную службу в Ульяновске и характеризовался как блестящий офицер и грамотный командир».
Калиматов назвал погибшего мужественным человеком, отдавшим жизнь Родине. Адам Хамхоев погиб, защищая государственную целостность страны.
«Мы должны гордиться такими соотечественниками. Искренне соболезную родным и близким Адама Хамхоева. Выражаю соболезнование заместителю министра обороны России Юнус-Беку Евкурову по поводу гибели его племянника, погибшего в ходе спецоперации на Украине».