Бишкек, , 18:39 — REGNUM Министерство финансов Киргизии выделило $72 млн (более 4,2 млрд рублей) на беспроцентные кредиты для частных фирм, чей оборот не превышает 30 млн сомов (23 млн рублей). Об этом заявил заместитель главы Минфина Руслан Татиков на заседании профильного парламентского комитета сегодня, 23 мая.

Киргизия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По словам высокопоставленного чиновника, предприниматели могут получить льготные займы в одном из одиннадцати банков, с которыми ведомство подписало соответствующее соглашение.

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«Коммерсанты с оборотом до 8 млн сомов (6,1 млн рублей) могут получить беспроцентный кредит в размере до 250 тысяч сомов (192 тысячи рублей), а с оборотом до 30 млн сомов 23,1 млн рублей) — могут рассчитывать на кредит до 1 млн сомов (770 тысяч рублей)», — пояснил он.

В свою очередь депутаты выразили возмущение в связи с тем, что правительственный проект по выдаче малому и среднему бизнесу беспроцентных кредитов не продвигается из-за неосведомленности предпринимателей.

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