Скопье, , 18:49 — REGNUM В администрации президента Северной Македонии Стево Пендаровски 23 мая сообщили о том, что политик будет участвовать в Давосском экономическом форуме в Швейцарии.

Давос

24 мая политик примет участие в дискуссиях на панели «Поддержание безопасности в Европе», где также будут присутствовать генсек НАТО Йенс Столтенберг, премьер-министр Бельгии Александр де Кро и министр обороны Нидерландов Каиса Олонгрен.

25 мая политик примет участие в заседании на тему «Диалог о дипломатии на Западных Балканах».

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