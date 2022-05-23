Архангельск, 23 мая, 2022, 18:31 — ИА Регнум. В Архангельске вслед за соцобъектами к теплу начали подключать жилые дома, сообщает региональное правительство.

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«С вечера понедельника, 23 мая, начнется постепенное повышение параметров температуры в многоквартирных жилых домах. Параметры теплоснабжения повышаются постепенно, чтобы обеспечить безопасность системы сетей теплоснабжения, запуск внутридомовых систем отопления должны осуществлять организации, обслуживающие жилые дома», — сообщили в ведомстве.

Напомним, решение о возобновлении отопления объектов социальной сферы было принято еще пятницу, 20 мая, из-за погодных условий. Большинство школ, детских садов, объектов здравоохранения уже подключены к теплу. Теперь очередь за жилыми домами. Согласно решению городской администрации, повторное подключение отопления началось сегодня, 23 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельске отопительный сезон завершился 16 мая при температуре воздуха +11 градусов.