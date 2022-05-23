Санкт-Петербург, , 18:30 — REGNUM За последние три месяца, прошедшие с начала специальной военной операции по защите Донбасса, в Санкт-Петербурге зафиксировано свыше 100 тысяч компьютерных атак на государственные информационные ресурсы. Об этом сообщил в своем радиообращении 23 мая губернатор Северной столицы Александр Беглов.

Здание Смольного Дарья Драй © ИА REGNUM

«Большая часть — с территории США, Канады, Европейского союза и Великобритании», — уточнил губернатор.

Тема защиты информационных ресурсов от кибератак извне, которой было посвящено недавнее заседание Совета безопасности РФ, является актуальной и для Петербурга, подчеркнул Беглов.

«Появился огромный вал фейков, дискредитирующих госвласть. Город принимает необходимые и оперативные меры. По поручению президента, мы направили свои предложения федеральному центру в сфере защиты информации», — рассказал губернатор.

Он добавил, что Петербург создаёт единую цифровую платформу для науки и высшего образования.

Напомним, в Петербурге мишенью кибератак становились сайты Смольного, Заксобрания, крупнейших транспортных систем и другие ресурсы.

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Как сообщало ИА REGNUM, в киберпространстве ведётся настоящая война против информационной инфраструктуры России, количество кибератак постоянно растёт, заявил 20 мая президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности РФ.