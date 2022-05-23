Москва, 23 мая, 2022, 18:29 — ИА Регнум. В Госдуме прогнозируют «настоящую денацификацию» во Львове на Украине.

Council.gov.ru Олег Морозов

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«Наша настоящая денацификация тоже ещё впереди. Во Львове она будет особенно ощутима!» — отметил глава комитета Госдумы по контролю Олег Морозов в телеграм-канале.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, мэр расположенного на западе Украины Львова Андрей Садовой заявил, что русофобия в стране «все еще недостаточная».