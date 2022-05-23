23 мая 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что в Нью-Йорке ввели чрезвычайное положение из-за нехватки детских смесей после закрытия компании Abbott Nutrition.

Мирослава Романенко, , 18:43 — REGNUM В Нью-Йорке ввели чрезвычайное положение из-за нехватки детских смесей после закрытия компании Abbott Nutrition. Соответствующий указ подписал мэр города Эрик Адамс. Глава города Нью-Йорка также пообещал матерям и семьям сделать «все, что в его силах», чтобы помочь им в этот период.

Эмиль Бернар. Мать и дитя

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Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что им жаль американских малышей, но также многие напомнили о том, что США на днях выделили украинскому режиму 40 млрд долларов.

«У них детей кормить нечем, зато миллиарды Украине отправим!..» — отреагировала Снежана.

«Остров невезения какой-то при Байдене, а не США. Собрались воевать на два фронта, самим заправиться скоро будет непозволительно и накормиться нечем. Обычное население ужасно жаль, на самом деле…» — добавил Siberian.

Люк Филдес. Голодные и бездомные (фрагмент). 1874

«Почему-то ни в Европе, ни в США не жалеют русских детей, да и украинских. Не думают, как же они без смесей во время бомбёжки… А только увеличивают поставки вооружения», — отметил И. В.

«Жалко бейбиков всё-таки…» — пишет rx512.

«Даже не верится, что это происходит в самих США, а то многие привыкли, что дефицит бывает только у нас…» — написала Sabina.

«Вот кого очень жаль, так это малышей…» — комментирует один из участников обсуждения.

«А куда делось-то? Вроде отравился питанием кто-то из детей и сняли с производства. Но тогда вопрос: там что, один производитель? У нас полки ломятся от смесей из Европы, Новой Зеландии, даже Южная Корея есть. Странно как-то, или я чего-то не понимаю просто?» — задалась вопросом GaikaObdergaika.

«Вот вам и супердержава…» — задумалась Katya.

«Пускай те, которые орут, как плохо в России, посмотрят, как распрекрасно живётся в Америке и Европе. Это жесть, конечно…» — добавила Гюлюш.

«Американский режим не может обеспечить детей едой. Байден должен уйти, а демократов — в тюрьму», — не без сарказма призвал alekZz.

«На своих детей не хватает денег, но с лихвой снабжают деньгами украинскую хунту и украинских бандеровцев. Ну судя по тому, что граждане США хоть и голодают — треть страны из-за нищеты не могут себе позволить купить или снять жильё и живут в старых ржавых трейлерах (ветераны войны вообще бомжуют, Шварценеггер им собачьи будки выделил для проживания 2×1,5 метра), — но никто не митингует и не протестует, значит, всё их устраивает», — написал Игорь К.

«Я извиняюсь, а может, им кто-нибудь все-таки расскажет, что в таком случае можно просто варить жидкую манную кашу? Или они из принципиальных соображений игнорируют здравый смысл?» — недоумевает Залина Л.

«Какие они нежные-то. У нас в 90-х вообще никакого детского питания не было, и ничего», — добавила Alexandra.

«Чёрт его знает почему, но первая мысль была про грудь. Обычную женскую грудь — материнскую. Что-то не так со сверхрасой…» — отреагировал Игорь С.

«Бедные детки… Они-то в чём виноваты?!» — подытожила Валентина М.