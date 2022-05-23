Ярославль, 23 мая, 2022, 18:29 — ИА Регнум. Депутаты муниципалитета Ярославля отчитались о доходах за 2021 год. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ, опубликованный на сайте мэрии города.

City-yaroslavl.ru Дмитрий Кузьмин

Самым богатым народным избранником стал Дмитрий Кузьмин, заработавший за год 105 миллионов 655 тысяч 336 рублей и 27 копеек. Также в долевой собственности у него находятся 3 земельных участка, ещё один в собственности, а также жилой дом и 3 квартиры в пользовании.

Второй по доходам за год — Роман Галагаев — 33 миллиона 194 тысячи и 752 рубля. В собственности у депутата 9 земельных участков и в ещё двух он владеет долями. Помимо этого у Романа Галагаева 14 квартир и 3 автомобиля.

На третьем месте по доходам бывший хоккеист Илья Горохов. Его доход составил 26 миллионов 886 тысяч 762 рубля. В собственности у него находится большое количество земельных участков.

Среди лидеров фракций в муниципалитете больше всех удалось заработать за 2021 год единороссу Александру Дягтярёву — он задекларировал 1 миллион 350 тысяч и 548 рублей. Следом за ним глава эсеров Анатолий Каширин, заработавший 945 тысяч 387 рублей. На третьем месте глава КПРФ в муниципалитете Евгения Овод — 330 тысяч и 66 рублей. Лидер ЛДПР Павел Зиборов задекларировал 299 тысяч и 313 рублей.

Председатель муниципалитета Артур Ефремов за год заработал 1 миллион 581 тысячу 386 рублей. В совместной собственности у него имеются жилой дом и земельный участок, а также квартира в пользовании.