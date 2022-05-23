Депутаты Ярославля отчитались о доходах за 2021 год
Ярославль, 23 мая, 2022, 18:29 — ИА Регнум. Депутаты муниципалитета Ярославля отчитались о доходах за 2021 год. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ, опубликованный на сайте мэрии города.
Самым богатым народным избранником стал Дмитрий Кузьмин, заработавший за год 105 миллионов 655 тысяч 336 рублей и 27 копеек. Также в долевой собственности у него находятся 3 земельных участка, ещё один в собственности, а также жилой дом и 3 квартиры в пользовании.
Второй по доходам за год — Роман Галагаев — 33 миллиона 194 тысячи и 752 рубля. В собственности у депутата 9 земельных участков и в ещё двух он владеет долями. Помимо этого у Романа Галагаева 14 квартир и 3 автомобиля.
На третьем месте по доходам бывший хоккеист Илья Горохов. Его доход составил 26 миллионов 886 тысяч 762 рубля. В собственности у него находится большое количество земельных участков.
Среди лидеров фракций в муниципалитете больше всех удалось заработать за 2021 год единороссу Александру Дягтярёву — он задекларировал 1 миллион 350 тысяч и 548 рублей. Следом за ним глава эсеров Анатолий Каширин, заработавший 945 тысяч 387 рублей. На третьем месте глава КПРФ в муниципалитете Евгения Овод — 330 тысяч и 66 рублей. Лидер ЛДПР Павел Зиборов задекларировал 299 тысяч и 313 рублей.
Председатель муниципалитета Артур Ефремов за год заработал 1 миллион 581 тысячу 386 рублей. В совместной собственности у него имеются жилой дом и земельный участок, а также квартира в пользовании.