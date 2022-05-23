Пенза, 23 мая, 2022, 18:22 — ИА Регнум. По итогам четырех месяцев 2022 года количество дорожно-транспортных происшествий и раненых в них людей сократилось в Пензенской области на 3%. В результате дорожных аварий погибли 33 человека (аналогичный период прошлого года — 33), сообщает региональное министерство цифрового развития, транспорта и связи.

Иван Шилов ИА REGNUM Авария

Межведомственная комиссия в мае обследовала потенциальные места концентрации дорожно-транспортных происшествий и участков дорог регионального и межмуниципального значения, на которых совершаются аварии со смертельным исходом.

За неделю специалисты обследовали автодороги Ломовского, Пачелмского, Башмаковского, Бековского, Бессоновского, Лунинского, Пензенского и Шемышейского районов.

По результатам будут сформированы предложения по повышению уровня безопасности дорожного движения и улучшению дорожных условий в аварийно-опасных местах.

ИА REGNUM напоминает, в 2021 году в Пензенской области в результате дорожно-транспортных происшествий погибли пятеро несовершеннолетних, 186 детей получили ранения.

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