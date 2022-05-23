Бургас, Болгария, , 18:25 — REGNUM На элитном пляже «Смокиня» в Бургасской области (Юго-восток Болгарии) обнаружено тело мертвого дельфина Phocoenidae, вид которого занесен в региональную Красную книгу. Об этом 23 мая сообщает софийская информационная служба News. bg.

Мёртвый дельфин Geograph.org.uk

По предварительным данным, следов орудий лова или насильственной смерти на трупе особи не зафиксировано. Как утверждают представители местного отделения Исполнительного агентства по рыболовству и аквакультуре Болгарии, смерть китообразного произошла по естественным причинам.

Ведутся работы по утилизации млекопитающего.

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