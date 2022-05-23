Вашингтон, 23 мая, 2022, 18:29 — ИА Регнум. Пасторы и служащие крупнейшей протестантской организации в США, Южной баптистской конвенции, на протяжении десятилетий игнорировали и утаивали жалобы о сексуальном насилии, которые подавали прихожане. Жалобы также скрывались высшим духовенством, сообщает 23 мая Reuters со ссылкой на внутренний отчет организации.

Цитата из к/ф «Германия, год нулевой». реж. Роберто Росселлини. 1948. Италия, Франция, Германия Учитель-педофил

В отчете, который занимает почти 300 страниц, рассказывается, что жалобы о сексуальном насилии хранились церковью как «тщательно охраняемые секреты», чтобы избежать ответственности.

«Во имя этой цели пострадавшие и другие люди, которые сообщали о насилии, оставались проигнорированными, им не верили», — говорится в докладе.

Отмечается, что руководители церкви не только замалчивали обвинения, но и позволяли уличенным в притуплениях священникам занимать руководящие должности.

Напомним, что данное расследование было инициировано Южной баптистской конвенцией в июне 2021 года после высказывания многочисленных жалоб во время ежегодного собрания.

В 2019 году газеты Houston Chronicle и San Antonio Express-News выяснили, что насилию со стороны пасторов, руководителей и волонтеров в общинах южных баптистов подверглись около 700 жертв.