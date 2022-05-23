Скопье, 23 мая, 2022, 18:16 — ИА Регнум. В Северной Македонии за последние трое суток в результате обследования 2780 образцов выявили 151 новый случай заражения коронавирусом, из них 17 — повторные. Также в стране зарегистрировали 184 случая выздоровления. Об этом 23 мая сообщили в министерстве здравоохранения республики.

Pudelek Здание правительства Северной Македонии, Скопье

По последним данным, за трое суток в стране не зарегистрировали ни одну смерть от COVID-19.

В министерстве здравоохранения республики уточняют, что с начала пандемии в стране выявили 311 350 случаев заражения коронавирусом, общее число жертв COVID-19 достигло 9297, 301 545 пациентов выздоровели.

Активных случаев заражения в стране насчитывается 508. Министр здравоохранения Северной Македонии Беким Сали ранее заявил о том, что коронавирус в стране еще не «умер», однако с 4 мая в стране отменили все коронавирусные ограничения.