Горно-Алтайск, 23 мая, 2022, 18:16 — ИА Регнум. На Алтае ход и результаты расследования уголовного дела по факту разрушения буддийского культового сооружения взято на контроль. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональной прокуратуре.

Fibonacci and Jordan5000000000 Нет вандализму

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Установлено, что с 13 по 17 мая 2022 года в урочище «Ак-Кобры» неизвестные разрушили буддийское культовое сооружение «Субурган». Возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм».

В ведомстве уточнили, что проводятся все необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и личности виновного лица.