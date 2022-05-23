Прокуратура взяла на контроль дело о разрушении святыни на Алтае
Горно-Алтайск, 23 мая, 2022, 18:16 — ИА Регнум. На Алтае ход и результаты расследования уголовного дела по факту разрушения буддийского культового сооружения взято на контроль. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональной прокуратуре.
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Нет вандализму
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Установлено, что с 13 по 17 мая 2022 года в урочище «Ак-Кобры» неизвестные разрушили буддийское культовое сооружение «Субурган». Возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм».
В ведомстве уточнили, что проводятся все необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и личности виновного лица.