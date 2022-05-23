Брюссель, , 18:16 — REGNUM За распространением оспы обезьян в Европейском союзе следят, страны координируют свою деятельность по противодействию болезни, написала 23 мая представитель Еврокомиссии по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидис в соцсети.

Беседа Цитата из кф «Планета обезьян: Война». Реж. Мэтт Ривз. 2017. США, Канада, Новая Зеландия

По её оценке, вирус не распространяется активно, риск его массового распространения низкий. И даже те люди, которые заразились, переносят болезнь нетяжело.

Однако беременные, люди с ослабленным иммунитетом, дети относятся к группе риска по тяжёлому течению, отмечает Кириакидис.

В рамках противодействия этой угрозе минздравы стран ЕС находятся в постоянном контакте «по вопросам диагностики, отслеживания контактов, средств индивидуальной защиты, вакцин и методов лечения».

Еврокомиссар добавила, что ЕК координирует и поддерживает «общий ответ ЕС».

Читайте ранее в этом сюжете: В Нидерландах обнаружили ещё один случай оспы обезьян