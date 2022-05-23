Москва, , 18:13 — REGNUM Бывшему сотруднику МИД России «стыдно» не перед народом России и не перед своими предками, а перед Западом, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 23 мая, комментируя высказывания Бориса Бондарева.

МИД Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что работавший в постоянном представительстве России при отделении ООН дипломат уволился в знак протеста против специальной военной операции России на Украине, заявив, что ему «никогда не было так стыдно за свою страну, как 24 февраля этого года».

«Ключевое слово в заявлении этого бывшего сотрудника МИД России — это слово «стыдно». Русский язык богат, в нём есть слова и «стыдно», и «совестно». Наши предки говорили о совсем отпетых мерзавцах: «ни стыда, ни совести». Имелось в виду, что и на мнение окружающих человек плюёт, и совести у него нет, то есть не стыдно ему и перед Богом. Так вот, у данного персонажа я бы спросил, перед кем ему стыдно за Россию? Цифры, отражающие поддержку народом России специальной военной операции на Украине, или, другими словами, отражения очередной агрессии Запада против русского народа, известны. То есть «стыдно» ему точно не перед народом России. Может быть, перед предками? Но те вроде тоже страну от Запада всегда защищали… Значит, стыдно ему перед Западом. Ну что же, так и отметим. А вот предать товарищей, коллег, службу, государство ему не совестно.

Есть, конечно, вопрос в этой связи к кадровой службе МИДа: не понятно было раньше, что это за работник, какова его политическая позиция? Впрочем, в семье не без урода, да и до прихода в МИД Е. М. Примакова «стыдиться» Запада было в МИДе «новой демократической России» модно, это приветствовалось. Был период и при И. С. Иванове, когда игры в если не «стыдно», то «неудобно» перед Западом продолжились. К ним и руководство страны было причастно. Отражением этих игр стало, например, приглашение в Москву в 2005 году русофобки Вайры Вике-Фрейберги — дочери нацистского коллаборациониста из Латвии. Да и ещё большого числа тех, кому наша победа в Великой Отечественной и Второй мировой войне поперёк горла. Фрейберга тогда прямо в Москве, прямо в дни юбилея Победы 1945 года победу наших отцов и нашу страну обгадила. Ей не было ни стыдно, ни совестно.

Кстати говоря, данный персонаж из представительства в Женеве внешне мне напомнил Козырева — «Козырька», как мы его за глаза называли. Точно отпрыск — хоть и чисто политический, наверное.

Но вот что меня в данной связи порадовало, причём сильно порадовало. Молодые коллеги из МИД, с кем я пообщался по данному поводу, сказали, что они бы хотели, чтобы так сделали все, кто не согласен с операцией по денацификации Украины и ликвидации военной угрозы нашей родине с её территории. Все, кто не хочет заниматься извечным делом России: борьбой с постоянно наступающим на неё Западом. Так им будет легче работать. Полностью с ними согласен. А молодых патриотов, желающих защищать внешнеполитические позиции нашей Родины и способных делать это, в России хоть отбавляй», — отметил Михаил Демурин.