Санкт-Петербург, 23 мая, 2022, 18:15 — ИА Регнум. Власти Санкт-Петербурга выделят в 2022 году 150 млн рублей на производство 21 кинокартины, сообщили 23 мая в пресс-службе Смольного.

Kalugafilm.ru «Хлопушка»

Конкурсный отбор на предоставление субсидий для развития кинематографа в текущем году из 73-х заявок прошла 21. Экспертная комиссия, в которую вошли киноведы, критики, представители Союза кинематографистов, киносетей, творческих общественных организаций, решила поддержать 14 документальных лент, шесть полнометражных художественных картин и одну игровую короткометражку.

«Среди них — молодежная комедийная драма о первой любви «Миттельмарш» Софьи Мелединой, ученицы Алексея Учителя; «Павильон» Александра Сокурова и Константина Селина о молодых людях, попавших в интерактивную инсталляцию «Пропавшие в кинохронике»; документальный фильм Сергея Шолохова «Александр Рогожкин: мастер особенностей», посвященный памяти режиссера», — рассказали в Смольном.

Отметим, что в текущем году в бюджете города на развитие и поддержку петербургского кинематографа предусмотрено 150 млн рублей, что почти в три раза больше, чем в 2021 году (58,8 млн рублей).