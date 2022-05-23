Кострома, 23 мая, 2022, 18:30 — ИА Регнум. В предварительном голосовании «Единой России», предшествующем дополнительным выборам депутата Костромской областной думы по округу No3 участвуют четыре кандидата. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Диева Здание Костромской областной думы

В их числе — депутат думы Костромы, главврач окружной больницы Костромского округа No 1 Владимир Храмов. Кроме него в праймериз участвуют: работница областной государственной ветеринарной лаборатории Яна Смирнова, студент Костромского госуниверситета Александр Смирнов, уроженка Казахстана, пенсионерка Наталья Буканева.

Голосование продлится до 29 мая. Участник праймериз, набравший большее количество голосов, будет выдвинут партией на довыборы.

Напомним, место депутата по одномандатному округу No3 в Фабричном районе Костромы стало вакантно после того как зампред думы Иван Богданов стал заместителем губернатора по внутренней и информационной политике. Заместителем председателя вместо него уже назначили Алексея Исакова — депутата 6 и 7 созывов облдумы, гендиректора АО «Газпром газораспределение Кострома». Выдвижение кандидатов на довыборы пройдёт с 27 июня по 31 июля 2022 года.