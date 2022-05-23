Бразилиа, , 18:07 — REGNUM Группа стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) может выработать вариант мирного урегулирования на Украине, заявил 23 мая в интервью газете Globo вице-президент Бразилии Антониу Гамилтон Моурау.

БРИКС Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, это может произойти в июне текущего года.

«Несмотря на то, что один из наших партнеров по этому объединению принимает непосредственное участие в конфликте, нет сомнений в важности сохранения единства нашей группы. На встрече в июне будет очень важно суметь предложить решение для мирного урегулирования в этом регионе», — сказал Моурау, отвечая на вопрос издания о влиянии нынешней ситуации на Украине на работу группы БРИКС.

Напомним, Вооружённые силы России, ДНР и ЛНР с 24 февраля проводят военную операцию по денацификации Украины.

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