Горно-Алтайск, , 18:05 — REGNUM Бывшему министру образования и науки Республики Алтай Алексею Б. вынесен приговор за превышение должностных полномочий. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Установлено, что с 1 марта по 31 июля 2019 бывший министр совершил действия, явно выходящие за пределы его должностных полномочий — незаконно распорядился бюджетными ассигнованиями, предоставив их Республиканскому центру туризма, отдыха и оздоровления, расходовав их не на образовательную деятельность, а на организацию работы поста спасателей на пляже озера Манжерокское. Ущерб составил 1,1 млн рублей.

Вину бывший чиновник не признал. Суд назначил ему штраф в размере 150 тыс рублей, с лишением права занимать должности государственной и муниципальной службы сроком на 2 года.

Отметим, что ранее бывший руководитель Центра туризма был признан виновным в присвоении и растрате бюджетных средств. Он осуждён к 2 годам лишения свободы условно, в бюджет взыскана сумма ущерба.