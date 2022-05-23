Тюмень, 23 мая, 2022, 17:58 — ИА Регнум. В Тюменской области темп прироста цен на непродовольственные товары в апреле 2022 года по сравнению с мартом снизился на 1,82%, годовая инфляция составила 12,19%. Об этом сообщает пресс-служба уральского отделения Банка России.

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В регионе уменьшились годовые темпы прироста цен на персональные и планшетные компьютеры, смартфоны, телевизоры и бытовую технику, а также автомобили. Помимо этого, по данным Центробанка, снизилась стоимость моторного топлива.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Ямале бензин марок АИ-95, АИ-92 и газовое моторное топливо стали стоить дешевле, чем годом ранее.