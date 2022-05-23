Вашингтон, 23 мая, 2022, 18:26 — ИА Регнум. Адвокаты актрисы Эмбер Хёрд планируют вновь вызвать ее экс-мужа Джонни Деппа для дачи показаний на фоне того, как громкое судебное разбирательство между голливудскими звездами подходит к концу, сообщает 23 мая Reuters.

Harald Krichel Джонни Депп

Ранее 58-летний Депп подал иск на $50 млн против Хёрд и заявил, что обвинения в домашнем насилии стоили ему карьеры в Голливуде. В ответ 36-летняя Хёрд подала встречный иск на $100 млн, указав, что это Депп оклеветал ее, когда публично назвал лгуньей.

Напомним, что звезда «Пиратов Карибского моря» уверяет, что он никогда не поднимал на Хёрд руку и что именно она якобы вела себя агрессивно. Во время судебного разбирательства Депп рассказал, как в начале 2015 года Хёрд бросила в него бутылку из-под водки, в результате чего актер потерял верхнюю часть среднего пальца на правой руке.

Отметим, что с заключительными аргументами стороны должны выступить на заседании 27 мая.